Пластический хирург оценивает лицо по тому, как оно выглядит в реальности, а пациенты часто приходят с фотографиями, где лицо выглядит иначе, и просят исправить то, чего на самом деле нет.
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