По данным украинского мониторинговых ресурсов, к точкам запуска доставлены порядка 500 БПЛА, включая ударные «Герань-2» и реактивные «Герань-4/5».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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