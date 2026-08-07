Подпольный криптоцентр в башнях «Москва-Сити»: задержаны более 20 человек

ФСБ пресекла деятельность подпольных криптообменников в «Москва-Сити»: задержаны более 20 человек Сотрудники ФСБ России провели операцию против сети незарегистрированных криптовалютных обменников, работавших на территории делового центра «Москва-Сити».
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