Выставка колледжей и вузов прошла для школьников в Ленинском округе

Выставка «Поступи 23/24» прошла в Ленинском городском округе. Участие в мероприятии приняли вузы и колледжи, что помочь школьникам определиться с профессией и учебным заведением, а также получить консультацию по сдаче итоговых экзаменов.
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