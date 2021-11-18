Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Решетников
    А по моему ЦБ обязан контролировать инфляцию.... Давайте кредиты, под малый процент, производственникам, а не торгаша...ЦБ: в росте инфля...
  • Скептик
    Есть ли в России хоть один человек, который поверит словам Лукашенко? Слишком много уже было противоречащих заявлений...«Прошлый год был ...

Благодаря российским удобрениям Бразилия вместо Украины может стать аграрной державой

Благодаря российским удобрениям Бразилия вместо Украины может стать аграрной державой

В современных условиях для выгодного производства необходимы недорогие ресурсы, чтобы можно было накрутить на полученные товары как можно большую добавленную стоимость, но когда изначально ресурсы стоят дорого, то строить своё… Показать полностью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх