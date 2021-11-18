Благодаря российским удобрениям Бразилия вместо Украины может стать аграрной державой

В современных условиях для выгодного производства необходимы недорогие ресурсы, чтобы можно было накрутить на полученные товары как можно большую добавленную стоимость, но когда изначально ресурсы стоят дорого, то строить своё… Показать полностью.
В современных условиях для выгодного производства необходимы недорогие ресурсы, чтобы можно было накрутить на полученные товары как можно большую добавленную стоимость, но когда изначально ресурсы стоят дорого, то строить своё… Показать полностью.
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