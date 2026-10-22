По информации правоохранителей, что с 2023 по 2024 г.г. мужчина при формировании налоговой отчётности вносил заведомо ложные сведения об уплачиваемой сумме налога.
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