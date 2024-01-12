Когда будет китайский Новый год в 2024 году и как его правильно отмечать?

Пусть мы уже и встретили Зеленого Дракона, на самом деле, он еще даже не пришел В ночь с 31 декабря на 1 января мы все торжественно проводили год Черного Водяного Кролика и встретили год Зеленого Деревянного Дракона.
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