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Военное обозрение

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FPV-дроны скоро потеряют актуальность, по крайней мере, так считает французская армия: аргументы «за» и «против»

FPV-дроны скоро потеряют актуальность, по крайней мере, так считает французская армия: аргументы «за» и «против»

Будущее самого эффективного оружия, применяемого в ходе войны на Украине, находится под вопросом.

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