NYT: власти США пока не рассматривают продолжение военной поддержки Украины

Ни Белый дом, ни Конгресс США фактически не рассматривают вопрос о предоставлении киевскому режиму новых пакетов военной помощи после исчерпания средств, выделенных администрацией экс-президента Джо Байдена.
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