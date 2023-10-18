Госсекретарь США обсудил с коллегами из G7 поддержку Израиля и гуманитарные поставки в Газу

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера в среду, 18 октября, заявил, что глава внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен с коллегами из стран G7 накануне обсудил поставки гуманитарной помощи в Газу и меры по поддержке Израиля, – сообщают СМИ.
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