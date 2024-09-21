ВЕСТИ-КРЫМ: выпуск 21.09.2024 8:00

Коротко о главном: - В акватории Чёрного моря погибли три человека. При каких обстоятельствах это произошло и по какой причине? - Как продвигается национализация предприятий и вилл киевских политиков и сколько денег поступило в бюджет республики от продажи таких объектов? - В Судаке прошел фестиваль уличного искусства, приуроченный ко Дню города.