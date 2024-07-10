Банданы: 9 способов использовать для создания любого образа

Фото: Соцсети Банданы действительно выдержали испытание временем. Неважно, вызывают ли они у вас ассоциации с ковбоями или супермоделями 90-х годов, мы все можем согласиться с тем, что они являются неизменной частью аксессуаров для волос.
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