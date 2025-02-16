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  • олег смирнов
    Предатель каких мало. Как его отпустилиАнатолий Чубайс
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    Значит все идёт от отца . батя убеждал добрым словом и пистолетом . а сыночка обладал даром просто убежденияАнатолий Чубайс
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Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс

Но если отец в годы войны поднимал боевой дух и скреплял единение, то младший пускал коррозию в общество.

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Комментарии
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W
Walery
Андропов находился  дипломатом в Венгрии и в период тамошнего антисоветского разгула сильно испугался и даже подкосил свое здоровье... в итоге вынужденно продался. Его супруга насмотревшись как венгерских коммунистов кололи острыми (заранее заготовленными) средствами убийства = кусками арматуры, сильно пострадала психологически. Далее все по методичкам - став генсеком немедленно подтянул в Столицу продажного горбачева и поставил Министром МВД бандеровца Федорсука. А такие как чубайс почуяли откуда ветер дует быстро подтянулись и продемонстрировали свои умения хапать прикрываясь словарными запасами умных слов тупицы Егора Гайдара.  В итоге в несколько лет разнесли страну чемоданами предварительно организовав успокоительные, для местной шпаны, залоговые аукционы и дикую приватизацию.
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2 час.
олег смирнов
Значит все идёт от отца . батя убеждал добрым словом и пистолетом . а сыночка обладал даром просто убеждения
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33 мин.
олег смирнов
Предатель каких мало. Как его отпустили
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32 мин.
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