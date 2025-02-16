Анатолий Чубайс

W

Walery

Андропов находился дипломатом в Венгрии и в период тамошнего антисоветского разгула сильно испугался и даже подкосил свое здоровье... в итоге вынужденно продался. Его супруга насмотревшись как венгерских коммунистов кололи острыми (заранее заготовленными) средствами убийства = кусками арматуры, сильно пострадала психологически. Далее все по методичкам - став генсеком немедленно подтянул в Столицу продажного горбачева и поставил Министром МВД бандеровца Федорсука. А такие как чубайс почуяли откуда ветер дует быстро подтянулись и продемонстрировали свои умения хапать прикрываясь словарными запасами умных слов тупицы Егора Гайдара. В итоге в несколько лет разнесли страну чемоданами предварительно организовав успокоительные, для местной шпаны, залоговые аукционы и дикую приватизацию.