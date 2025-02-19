До +2. О погоде в Алтайском крае 20 февраля

В предгорьях будет плюсовая температура, однако в целом по краю такой "роскоши" не ожидается В предгорьях Алтайского края днем 20 февраля температура поднимется до +2 градусов, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
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