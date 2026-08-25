The New York Times: Трамп введет 50% пошлины для Канады с 2027 года

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на канадские товары с 2027 года. Это может привести к закрытию множества фирм, потерям рабочих мест в Канаде и ухудшению экономических отношений между двумя странами.
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