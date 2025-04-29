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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев о возвращении России в еврокубки: «Определенное потепление наступило, кажется. Но УЕФА будет ждать окончания переговорных процессов»

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.

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