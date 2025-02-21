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Daily Storm

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Зверев признался, что включение в базу украинского «Миротворца» не заставит его молчать о героях СВО

Зверев признался, что включение в базу украинского «Миротворца» не заставит его молчать о героях СВО

Артист тяжело переживает смерть племянника, который 13 февраля погиб в зоне проведения спецоперации за день до отпускаСтилист Сергей Зверев прокомментировал Daily Storm свое включение в список украинского «Миротворца».

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