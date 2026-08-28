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Контрафронт

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Нигерия: два мотоциклиста погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) на...

Нигерия: два мотоциклиста погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) на дороге Гваши-Гурусу в районе местного самоуправления Буккуюм (LGA), штат Замфара, в утренние часы 26 августа.

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