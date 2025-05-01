Армия России поразила объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ

Армия России поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сосредоточения безэкипажных катеров ВСУ, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 162 районах.
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