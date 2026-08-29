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Север Пресс

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Несколько участков дорог в Салехарде будут закрыты ради полумарафона

Несколько участков дорог в Салехарде будут закрыты ради полумарафона

В Салехарде 30 августа пройдет полумарафон «Полярный круг». Из-за этого в городе перекроют движение на нескольких участках, сообщили в администрации города.

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