Военнослужащие ВСУ совершают захват жилья местных жителей, которые живут в северной и восточной частях Харьковской области, а также в западной части Донецкой Народной Республики, пребывающих под контролем киевского режима.
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