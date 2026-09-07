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«Не стоит критиковать Олейникова за отказ от перехода в «Рубин», каждый человек имеет право на свой выбор. Иван усилит ЦСКА». Тарханов о срыве трансфера хавбека

Александр Тарханов высказался о сорвавшемся переходе Ивана Олейникова из « Крыльев Советов » в « Рубин ».

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