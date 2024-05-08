Заместитель директора МВФ: зависимость ряда стран от доллара снизилась

Многие страны пытаются снизить свою зависимость от американского доллара. Такое заявление сделала первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат во время выступления в Стэнфордском университете (штат Калифорния).
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