Наивный волк Сказка в стихах

Солнце встало у ворот,Чрез лесок лиса идёт,В лапах лисоньки петух,В радость ей куриный дух.Подошёл к лисичке волк,Разговор он с ней завёл:- Вижу ты, лиса, цветёшь,С петушком домой идёшь?!Угости меня, не жмись,Добрым делом запасись!Села лисонька пред ним,Взгляд лисы неуловим:- Обленился ты уж, друг,Оглянись скорей вокруг!Там, в деревне, домик есть,Побывать в нём, волк, за честь,А хозяин в нём - простак,Раздаёт их просто так!Так что, милый, поспеши,Будешь кушать от души!Волку слов не нужно красть,Он раскрыл мгновенно пасть:- Видно, надобно бежать,Лапы в дело подключать,А зевнёшь, так разберут,Пошустрей быть нужно тут!Развернулся волк и в путь,Стал он ход к деревне гнуть,Домик ветхий отыскал,Волк ломиться в двери стал:- Эй, хозяин, открывай,Петушка жирней мне дай,Чтоб окрасом был пригож,Чтоб он нравом был хорош!Вышел рыжий мужичок,Слов он в ступе не толок:- Коль ты, волк, явился сам,Петушка тебе я дам,Будешь ты, дружочек, сыт,Петушок и свеж, и мыт!Мужичок в сарай свернул,Следом волк за ним рванул.