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Бензема пропустит ЧМ, Рублев проиграл Рууду, каминг-аут в ФИФА, новое поражение СКА, конфликт Трусовой и Первого канала, поул Ферстаппена в Абу-Даби и другие новости

1. Нападающий сборной Франции Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира в Катаре. Форвард «Реала» получил травму на тренировке, его восстановление займет не меньше трех недель.

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