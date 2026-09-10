АЕК официально сообщил о подписании Яннулиса Ларендзакиса

АЕК официально вернул защитника Яннулиса Ларендзакиса (32 года, 196 см). Грек провел 5 сезонов в «Олимпиакосе», став чемпионом Евролиги.
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