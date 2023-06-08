Военное обозрение

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Военкоры: Российские средства РЭБ дезорганизовали управление ВСУ под Клещеевкой на Артемовском направлении

Военкоры: Российские средства РЭБ дезорганизовали управление ВСУ под Клещеевкой на Артемовском направлении

На ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции украинские формирования вчера предприняли попытки атаковать позиции российских войск.

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