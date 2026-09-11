В России предложили расширить штат врачей и учителей на селе

Во многих малых населенных пунктах школы и медучреждения укомплектованы лишь на 60–70%, а в отдельных районах не хватает сразу нескольких специалистов Член комитета Госдумы по просвещению от ЛДПР Мария Харченко в беседе с РИА Новости высказала идею о введении дополнительных ставок для медицинских работников и педагогов в небольших населенных пунктах и малолюдных районах.
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