В России предложили расширить штат врачей и учителей на селе

Во многих малых населенных пунктах школы и медучреждения укомплектованы лишь на 60–70%, а в отдельных районах не хватает сразу нескольких специалистов Член комитета Госдумы по просвещению от ЛДПР Мария Харченко в беседе с РИА Новости высказала идею о введении дополнительных ставок для медицинских работников и педагогов в небольших населенных пунктах и малолюдных районах.