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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «Феррари» поменяет две трети машины Сайнса. Сессия ########, Карлос пропустит 2-ю практику. Неприемлемо»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс остановился на треке спустя примерно восемь минут после старта первой практики перед Гран-при Лас-Вегаса из-за удара о незакрепленный люк.

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