Эксперт Малоземов объяснил, почему важно чистить кондиционер перед летом

Он должен работать бесперебойно Кондиционер не просто добавляет комфорта в жизнь, но и помогает избежать сердечных приступов, инсультов и гипертонических кризов, рассказал радио Sputnik автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов.