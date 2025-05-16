Эксперт Малоземов объяснил, почему важно чистить кондиционер перед летом

Он должен работать бесперебойно Кондиционер не просто добавляет комфорта в жизнь, но и помогает избежать сердечных приступов, инсультов и гипертонических кризов, рассказал радио Sputnik автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов.
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