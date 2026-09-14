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FiNE NEWS

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Освобождённые из плена в Мали россияне связывают боевиков с Киевом и Францией

Два российских гражданина, Александр Ефремов и Василий Нагалев, освободившиеся из плена в Мали после 755 дней задержания, высказали предположение о том, что за боевиками, удерживавшими их, могут стоять силы, связанные с Киевом и Францией.

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