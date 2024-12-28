Он ушел к 22-летней красотке, но жена коварно отомстила: в сети обсуждают громкий развод Руслана Нигматулина и его странный выбор

Эта история стара как мир, но даже богатые и знаменитые раз за разом умудряются вляпываться в неё. Смысл её сводится к следующему: жили они вместе долго и счастливо, но потом он нашел помоложе, ушел из семьи и заново женился.
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