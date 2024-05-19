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Астрологи пообещали трем знакам Зодиака череду счастливых событий до конца мая по китайскому гороскопу

Астрологи пообещали трем знакам Зодиака череду счастливых событий до конца мая по китайскому гороскопу

Специалисты рассказали, кому конец месяца приготовил большое количество приятных сюрпризов. По китайскому гороскопу во второй половине мая 2024 года начинается новый летний сезон, когда правит стихия огня.

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