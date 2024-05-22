Филиал «Калугаэнерго» проводит реконструкцию линии в Медыни

В рамках реализации федерального проекта Формирование комфортной городской среды энергетики выполнили демонтаж старой воздушной линии 10 кВ и приступили к установке 7 железобетонных опор с последующим монтажом самонесущего изолированного провода.
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