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Филиал «Калугаэнерго» проводит реконструкцию линии в Медыни

Филиал «Калугаэнерго» проводит реконструкцию линии в Медыни

В рамках реализации федерального проекта Формирование комфортной городской среды энергетики выполнили демонтаж старой воздушной линии 10 кВ и приступили к установке 7 железобетонных опор с последующим монтажом самонесущего изолированного провода.

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