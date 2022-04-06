Журнал «Профиль»

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Поправки в Уголовный кодекс: в Думе вернулись к идее наказания за антироссийские санкции

Поправки в Уголовный кодекс: в Думе вернулись к идее наказания за антироссийские санкции

В Госдуме вернулись к идее ввести наказание за исполнение антироссийских санкций. Группа депутатов и сенаторов разработала поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие до 10 лет лишения свободы для руководителей компаний за такие действия.

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