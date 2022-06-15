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Военнослужащие железнодорожных войск ВВО отработали сброс и сборку понтонов на новом вододроме

Военнослужащие железнодорожных войск ВВО отработали сброс и сборку понтонов на новом вододроме

Расчеты отработали действия по сбору соответствующих конструкций на берегу, после чего быстро развернули их на воде, применив метод ускоренного сброса понтонов с транспортера.

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