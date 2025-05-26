В 10x Research предсказали падение акций до $300 компании MicroStrategy активно инвестирующей в биткоин

Специалисты аналитической компании 10x Research предостерегают инвесторов: бумаги одного из самого крупного инвестора в биткоин компании MicroStrategy могут подешеветь до $300, что предполагает падение примерно на четверть от текущих значений.
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