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Испанская школьница, написавшая Путину, заявила о схожести россиян и испанцев

Испанская школьница, написавшая Путину, заявила о схожести россиян и испанцев

Испанская школьница Люсия из города Овьедо, которая ранее написала письмо президенту России Владимиру Путину, заявила в беседе с РИА Новости, что между русскими и испанцами гораздо больше общего, чем принято считать.

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