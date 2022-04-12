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Украинского экс-футболиста уволили с телевидения за слова о российских спортсменах

Украинского экс-футболиста уволили с телевидения за слова о российских спортсменах

Бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Виктора Леоненко уволили с украинского телеканала, на котором он работал почти 10 лет, за слова о российских спортсменах.

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