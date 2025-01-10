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Куда вложить миллион рублей: советы эксперта

Куда вложить миллион рублей: советы эксперта

Куда вложить миллион рублей: советы эксперта Ирина ВальковаВ условиях текущей экономической нестабильности многие россияне задумываются о сохранении и приумножении своих сбережений.

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