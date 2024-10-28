Комфорт играет второстепенную роль в будущем опрошенных россиян

Вопрос будущего считается одной из ключевых и наиболее обсуждаемых тем 2024 года. Фактор комфорта, доступных цен, а также экономия времени занимают второстепенную позицию в образе будущего россиян, свидетельствуют результаты исследований Rambler&Co и аналитической компании PR News, которые имеются в распоряжении ТАСС.