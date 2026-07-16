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Царьград

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Минобороны РФ: Россия и Мьянма провели демонстрацию спецнавыков

Минобороны РФ: Россия и Мьянма провели демонстрацию спецнавыков

Минобороны РФ сообщило о совместной демонстрации навыков спецподразделений России и Мьянмы. В ходе тренировки в Восточном военном округе военнослужащие показали защиту высокопоставленных лиц, захват базы и использование дронов и квадроциклов.

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