МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе

Список ограничений оказался внушительным.фото: wikipedia.org/Gzzz/CC BY-SA 4.0--> Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске спортсменов из России и Белоруссии до Игр-2024 в Париже, но при соблюдении ряда условий.
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