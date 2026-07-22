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Компанию «Медсистема» включили в РНП за срыв контракта с медицинским вузом

Компанию «Медсистема» включили в РНП за срыв контракта с медицинским вузом

Антимонопольное ведомство в Санкт-Петербурге включило сведения о компании «Медсистема» в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

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