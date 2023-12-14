Зимнее творчество учеников приближает Новый год

Зимнее творчество учеников нашей школы является источником радости и восхищения для всех окружающих. Их рисунки отличаются разнообразием и показывают зимние мотивы, такие как заснеженные дома, детей, лепящих снеговиков, снегирей на деревьях и многое другое.