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Холодный огуречно-укропный маринад для рыбы без варки

Холодный огуречно-укропный маринад для рыбы без варки

Огурец придаёт смеси свежесть, а лимонный сок и масло покрывают филе тонким слоем. Выдерживайте рыбу в холодильнике 15–20 минут: этого достаточно для лёгкого вкуса, без длительного воздействия кислоты.

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