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Сильный ветер и мокрый снег ожидается в западных и северных районах Приангарья 11 ноября

Сильный ветер и мокрый снег ожидается в западных и северных районах Приангарья 11 ноября

Ухудшение погоды прогнозируют метеорологи в ряде районов Иркутской области 11 ноября. Синоптики передают, в западных и северных районах региона усилится ветер, его скорость может достигнуть до 17 метров в секунду, также ожидается мокрый снег.

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