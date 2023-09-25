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Рик Карлайл: «Халибертон позволяет товарищам по команде достигать высокого уровня»

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл рассказал о важности для команды разыгрывающего Тайриза Халибертона.

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