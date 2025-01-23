Прогноз погоды в Крыму на 23 января 🌧 В Симферополе +7 и небольшой дождь В Севастополе +10 и небольшой дождь В Евпатории +8 и небольшой дождь В Черноморском +8 и небольшой дождь В Джанкое +9 и небольшой дождь В Ялте +9 и небольшой дождь В Алуште +10 и небольшой дождь В Керчи +6 и небольшой дождь В Армянске +7 и небольшой дождь В Красноперекопске +7 и небольшой дождь В Бахчисарае +8 и небольшой дождь В Феодосии +10 и небольшой дождь В Судаке +9 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.