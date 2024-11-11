Инициативы жителей пополнили 'Народную программу' по развитию дополнительного образования в Камчатском крае

Предложения и инициативы жителей Камчатского края, направленные на улучшение системы дополнительного образования, были внесены в "Народную программу", которая реализуется с 2020 года по поручению губернатора Владимира Солодова.
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